空客2026年第三季度调整后EBIT同比下降9%，从2025年同期的19亿欧元降至17.7亿欧元。与此同时，这家飞机制造商确认了全年交付约870架商用飞机的计划，AeroTime报道。

第三季度交付量减少

空客7月至9月的营收同比下降2%。该公司将此主要归因于商用飞机交付量减少，服务收入增加部分抵消了这一影响。

空客表示，Commercial Aircraft和Airbus Helicopters部门较不利的销售结构，以及整合原Spirit AeroSystems的生产包，也影响了调整后EBIT的下降。Airbus Defence and Space部门业绩改善，部分抵消了负面影响。

在商用业务板块，第三季度调整后EBIT较2025年同期下降12%。

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A330neo和A321neo的问题

2026年6月和7月，在质量问题影响生产后，空客没有交付任何A330neo。8月，该公司仅向Starlux Airlines交付了一架此类飞机。9月，空客还发现了一项涉及A321neo的质量问题，据该公司称，该问题已得到控制。

九个月内，空客交付了547架商用飞机：7月67架、8月57架、9月72架。为实现全年目标，该公司需要在今年最后三个月再交付323架飞机，平均每月约108架。2025年10月至12月，空客交付了286架飞机，其中136架在12月交付。

与此同时，空客九个月调整后EBIT增长8%，至44.9亿欧元，营收增长7%，至506亿欧元。

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