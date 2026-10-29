Airbus в третьем квартале 2026 года сократил скорректированный EBIT на 9% в годовом выражении — до 1,77 млрд евро против 1,9 млрд евро за аналогичный период 2025 года. В то же время авиастроительная компания подтвердила план поставить около 870 коммерческих самолетов по итогам года, сообщает AeroTime.

Меньше поставок в третьем квартале

Выручка Airbus в июле—сентябре уменьшилась на 2% в годовом выражении. Компания связала это прежде всего с меньшим объемом поставок коммерческих самолетов, который частично компенсировали более высокие доходы от услуг.

По данным Airbus, на снижение скорректированного EBIT также повлияли менее благоприятная структура продаж в подразделениях Commercial Aircraft и Airbus Helicopters, а также интеграция производственных пакетов бывшей Spirit AeroSystems. Частично негативный эффект компенсировали лучшие результаты подразделения Airbus Defence and Space.

В коммерческом сегменте скорректированный EBIT в третьем квартале упал на 12% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

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Проблемы с A330neo и A321neo

В июне и июле 2026 года Airbus не поставил ни одного A330neo после того, как проблема с качеством отразилась на производстве. В августе компания передала только один такой самолет — авиакомпании Starlux Airlines. В сентябре Airbus также выявил проблему с качеством, касающуюся A321neo, которую, по данным компании, удалось локализовать.

За девять месяцев Airbus поставил 547 коммерческих самолетов: 67 в июле, 57 в августе и 72 в сентябре. Для выполнения годовой цели компании необходимо поставить еще 323 самолета в течение последних трех месяцев года — в среднем примерно по 108 ежемесячно. В октябре—декабре 2025 года Airbus поставил 286 самолетов, из которых 136 — в декабре.

В то же время за девять месяцев скорректированный EBIT Airbus вырос на 8% — до 4,49 млрд евро, а выручка увеличилась на 7%, до 50,6 млрд евро.

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