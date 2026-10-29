W Stanach Zjednoczonych marketplace Etsy zaostrzył zasady dotyczące ogłoszeń wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jednocześnie liczba aktywnych kupujących na platformie wzrosła w kwartale po raz pierwszy od dwóch lat, informuje Fortune.

Firma poinformowała również o największym od 2024 roku wzroście liczby aktywnych sprzedawców. Kwartalne przychody Etsy wzrosły o 11% do 692,5 mln dolarów, przekraczając oczekiwania Wall Street. Wartość brutto sprzedaży, czyli wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem platformy, wzrosła o 9% do 2,65 mld dolarów. Akcje spółki zyskały w środę 4%.

Nowe wymagania dotyczące ogłoszeń

W ubiegłym tygodniu Etsy zaktualizowało politykę korzystania z AI, aby ograniczyć negatywne skutki używania tej technologii. Większość ogłoszeń musi teraz zawierać co najmniej jedno nieedytowane zdjęcie produktu na rzeczywistym tle. Platforma wymaga również bardziej szczegółowego ujawniania informacji o wykorzystaniu AI, nawet jeśli jest ono zgodne z jej zasadami.

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Według Fortune dzieła generowane przez AI i ogłoszenia tworzone przez boty osłabiły zaufanie części kupujących do Etsy. Liczba aktywnych kupujących osiągnęła około 93 mln w 2023 roku, lecz do końca 2025 roku spadła do 86,5 mln. Sprzedawcy skarżyli się, że ogłoszenia wykorzystujące AI często wyprzedzały w wynikach wyszukiwania ich oryginalne produkty i oferowały niższe ceny.

AI do wyszukiwania produktów i wykrywania naruszeń

Dyrektorka generalna Etsy Kruti Patel Goyal, która objęła kierownictwo firmy na początku 2026 roku, jednocześnie zamierza wykorzystywać AI do poprawy działania platformy. Jak stwierdziła, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mogą określać preferencje klientów oraz pomagać im znajdować odpowiednie produkty wśród dużej liczby ofert.

Etsy wykorzystuje również asystenta AI do bardziej złożonych i precyzyjnych zapytań wyszukiwania. Firma postrzega AI jako narzędzie do wykrywania niewłaściwego wykorzystania technologii i usuwania ogłoszeń naruszających zasady. Sprzedawcom technologia pomaga tworzyć ogłoszenia, zarządzać zapasami, wyszukiwać obrazy, optymalizować pozycję w wynikach wyszukiwania oraz promować produkty za pośrednictwem influencerów.

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