在美国，电商平台Etsy收紧了对使用人工智能的商品发布信息的规则。与此同时，该平台活跃买家数量季度环比增长，这是两年来首次，《财富》杂志报道。

该公司还表示，活跃卖家数量出现了自2024年以来最大幅度的增长。Etsy季度营收增长11%，达到6.925亿美元，超过华尔街预期。商品交易总额，即通过该平台售出的商品价值，增长9%，达到26.5亿美元。该公司股价周三上涨4%。

商品发布信息的新要求

上周，Etsy更新了人工智能使用政策，以限制使用这项技术带来的负面影响。现在，大多数商品发布信息必须上传至少一张在真实背景下拍摄、未经编辑的商品照片。即使人工智能的使用符合平台规则，平台也要求更详细地披露相关信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据《财富》杂志称，人工智能生成的作品和由机器人创建的商品发布信息削弱了部分买家对Etsy的信任。活跃买家数量在2023年达到约9300万，但到2025年底降至8650万。卖家抱怨称，使用人工智能的商品发布信息常常在搜索结果中排在其原创商品之前，并提供更低的价格。

用于商品搜索和发现违规行为的人工智能

2026年初接任公司负责人的Etsy首席执行官克鲁蒂·帕特尔·戈亚尔同时计划利用人工智能改善平台运作。她表示，人工智能和机器学习能够识别客户偏好，并帮助他们在大量商品中找到合适的产品。

Etsy还使用人工智能助手处理更复杂、更精确的搜索查询。该公司将人工智能视为发现不当使用该技术以及删除违反规则的商品发布信息的工具。对卖家而言，这项技术有助于创建商品发布信息、管理库存、搜索图片、优化搜索结果排名，以及通过网红推广商品。

关注我们在