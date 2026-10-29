В США маркетплейс Etsy ужесточил правила для объявлений с использованием искусственного интеллекта. Одновременно количество активных покупателей на платформе за квартал выросло впервые за два года, сообщает Fortune.

Компания также заявила о крупнейшем с 2024 года росте числа активных продавцов. Квартальная выручка Etsy выросла на 11% — до 692,5 млн долларов, превысив ожидания Уолл-стрит. Валовой объем продаж, то есть стоимость товаров, реализованных через платформу, увеличился на 9% — до 2,65 млрд долларов. Акции компании в среду прибавили 4%.

Новые требования к объявлениям

На прошлой неделе Etsy обновила политику использования ИИ, чтобы ограничить негативные последствия применения этой технологии. Теперь для большинства объявлений необходимо загрузить как минимум одну неотредактированную фотографию товара на реальном фоне. Платформа также требует более подробно раскрывать информацию об использовании ИИ, даже если оно соответствует ее правилам.

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По данным Fortune, произведения, сгенерированные ИИ, и объявления, созданные ботами, ослабили доверие части покупателей к Etsy. Количество активных покупателей достигло примерно 93 млн в 2023 году, но к концу 2025 года снизилось до 86,5 млн. Продавцы жаловались, что объявления с использованием ИИ часто опережали в поиске их оригинальные товары и предлагали более низкие цены.

ИИ для поиска товаров и выявления нарушений

Генеральный директор Etsy Крути Пател Гоял, возглавившая компанию в начале 2026 года, одновременно рассчитывает использовать ИИ для улучшения работы платформы. По ее словам, искусственный интеллект и машинное обучение могут определять предпочтения клиентов и помогать им находить подходящие товары среди большого количества предложений.

Etsy также использует ИИ-помощника для более сложных и точных поисковых запросов. Компания рассматривает ИИ как инструмент для выявления ненадлежащего использования технологии и удаления объявлений, нарушающих правила. Продавцам технология помогает создавать объявления, управлять запасами, искать изображения, оптимизировать выдачу в поиске и продвигать товары через инфлюенсеров.

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