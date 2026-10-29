W Stanach Zjednoczonych produkt krajowy brutto wzrósł w trzecim kwartale o 3,4% w ujęciu rocznym, przewyższając oczekiwania analityków. Jednocześnie we wrześniu przyspieszyła inflacja, informuje CNBC.

Wzrost powyżej prognoz

Konsensusowa prognoza Dow Jones zakładała, że PKB USA w trzecim kwartale zwiększy się o 3,1% w ujęciu rocznym. Wynik 3,4% okazał się wyższy od tej oceny o 0,3 punktu procentowego.

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Szacunki inflacji

Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones oczekiwali, że indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą, czyli PCE, wzrośnie we wrześniu o 0,5% w ujęciu miesięcznym, a roczne tempo wyniesie 3,7%. Z wyłączeniem żywności i energii prognoza dla bazowego indeksu PCE zakładała wzrost o 0,3% miesiąc do miesiąca i o 3,1% w ujęciu rocznym.

Przytoczone przez CNBC prognozy PCE i bazowego PCE dotyczyły danych za wrzesień. Szacunek wzrostu amerykańskiego PKB sporządzony przez Dow Jones dotyczył trzeciego kwartału.

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