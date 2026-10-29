W USA komitet wykonawczy międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges zalecił partnerom przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności. Partnerzy mają głosować nad tą propozycją w najbliższych dniach, informuje CNBC.

Głosowanie partnerów

W oświadczeniu kancelarii wskazano, że rekomendację przyjęto po dokładnym rozważeniu strategicznych alternatyw. Weil, Gotshal & Manges poinformowała, że w nadchodzących miesiącach, podczas procesu wygaszania działalności, będzie nadal obsługiwać klientów i wspierać swoich współpracowników.

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Odejścia partnerów i negocjacje

Rekomendacja pojawiła się po odpływie partnerów z kancelarii oraz doniesieniach, że kilka dni wcześniej zakończyły się rozmowy dotyczące możliwego połączenia z Willkie Farr & Gallagher.

W Weil, Gotshal & Manges pracuje około 1 200 prawników. Według doniesień przychody kancelarii z działalności międzynarodowej przekroczyły w 2025 roku 2 mld dolarów. W ciągu ponad 90 lat działalności uczestniczyła ona w dużych postępowaniach upadłościowych, w tym Lehman Brothers, General Motors i Enronu.

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