Керівництво Weil Gotshal & Manges рекомендувало згорнути діяльність — CNBC

У США керівний комітет міжнародної юридичної фірми Weil, Gotshal & Manges рекомендував партнерам провести впорядковане згортання діяльності. Партнери мають проголосувати за цю пропозицію найближчими днями, повідомляє CNBC.

Голосування партнерів

У заяві фірми зазначили, що рекомендацію ухвалили після ретельного розгляду стратегічних альтернатив. Weil, Gotshal & Manges повідомила, що впродовж наступних місяців, під час процесу згортання, продовжуватиме обслуговувати клієнтів і підтримувати своїх колег.

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Відтік партнерів і переговори

Рекомендація з’явилася після відтоку партнерів із фірми та повідомлень про завершення кількома днями раніше переговорів щодо можливого злиття з Willkie Farr & Gallagher.

У Weil, Gotshal & Manges працює близько 1 200 юристів. За повідомленнями, у 2025 році виторг фірми від міжнародної діяльності перевищив 2 млрд доларів. За понад 90 років роботи вона брала участь у великих процедурах банкрутства, зокрема Lehman Brothers, General Motors та Enron.

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