В США исполнительный комитет международной юридической фирмы Weil, Gotshal & Manges рекомендовал партнёрам провести упорядоченное сворачивание деятельности. Партнёры должны проголосовать по этому предложению в ближайшие дни, сообщает CNBC.

Голосование партнёров

В заявлении фирмы отметили, что рекомендация была принята после тщательного рассмотрения стратегических альтернатив. Weil, Gotshal & Manges сообщила, что в течение следующих месяцев, в ходе процесса сворачивания деятельности, продолжит обслуживать клиентов и поддерживать своих коллег.

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Уход партнёров и переговоры

Рекомендация появилась после оттока партнёров из фирмы и сообщений о завершении несколькими днями ранее переговоров о возможном слиянии с Willkie Farr & Gallagher.

В Weil, Gotshal & Manges работает около 1 200 юристов. По сообщениям, в 2025 году выручка фирмы от международной деятельности превысила 2 млрд долларов. За более чем 90 лет работы она участвовала в крупных процедурах банкротства, в том числе Lehman Brothers, General Motors и Enron.

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