В США валовой внутренний продукт в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков. Одновременно в сентябре ускорилась инфляция, сообщает CNBC.

Рост выше прогноза

Консенсус-прогноз Dow Jones предусматривал, что ВВП США в третьем квартале увеличится на 3,1% в годовом исчислении. Показатель в 3,4% оказался выше этой оценки на 0,3 процентного пункта.

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Оценки инфляции

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали, что индекс цен расходов на личное потребление, или PCE, в сентябре вырастет на 0,5% за месяц, а годовой темп составит 3,7%. Без учета продуктов питания и энергии прогноз для базового индекса PCE предусматривал рост на 0,3% за месяц и на 3,1% в годовом измерении.

Приведенные CNBC прогнозы PCE и базового PCE касались сентябрьских данных. Оценка роста американского ВВП от Dow Jones касалась третьего квартала.

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