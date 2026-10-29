В Италии индекс потребительского доверия в октябре 2026 года снизился до 90,3 пункта по сравнению с 91,2 пункта в сентябре. Это самый низкий показатель с начала серии данных в сентябре 2023 года, сообщает ANSA English со ссылкой на Национальный институт статистики Istat.

Деловая уверенность выросла

В то же время общий индекс доверия бизнеса в октябре вырос с 95,9 до 96,6 пункта. Индекс доверия в производственном секторе остался неизменным — на уровне 91,9 пункта.

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Показатели по секторам

В строительстве индекс повысился с 97,5 до 97,8 пункта, а в рыночных услугах — с 97,1 до 99,6 пункта. При этом показатель в розничной торговле снизился со 104,3 до 100,7 пункта.

Istat опубликовал эти данные 29 октября. В сообщении статистической службы приведены отдельные индексы для потребителей, предприятий, промышленности, строительства, рыночных услуг и розничной торговли.

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