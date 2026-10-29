Довіра споживачів в Італії впала до мінімуму за три роки — ANSA English
В Італії індекс споживчої довіри у жовтні 2026 року знизився до 90,3 пункту проти 91,2 пункту у вересні. Це найнижчий показник від початку серії даних у вересні 2023 року, повідомляє ANSA English з посиланням на Національний інститут статистики Istat.
Ділова впевненість зросла
Водночас загальний індекс довіри бізнесу в жовтні зріс із 95,9 до 96,6 пункту. Індекс довіри у виробничому секторі залишився незмінним — на рівні 91,9 пункту.
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Показники за секторами
У будівництві індекс підвищився з 97,5 до 97,8 пункту, а у ринкових послугах — із 97,1 до 99,6 пункту. Натомість показник у роздрібній торгівлі знизився зі 104,3 до 100,7 пункту.
Istat оприлюднив ці дані 29 жовтня. У повідомленні статистичної служби наведено окремі індекси для споживачів, підприємств, промисловості, будівництва, ринкових послуг і роздрібної торгівлі.