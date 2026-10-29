We Włoszech indeks zaufania konsumentów spadł w październiku 2026 roku do 90,3 pkt, wobec 91,2 pkt we wrześniu. Jest to najniższy poziom od początku serii danych we wrześniu 2023 roku, informuje ANSA English, powołując się na Narodowy Instytut Statystyki Istat.

Zaufanie przedsiębiorstw wzrosło

Jednocześnie ogólny indeks zaufania przedsiębiorstw wzrósł w październiku z 95,9 do 96,6 pkt. Indeks zaufania w sektorze produkcyjnym pozostał bez zmian na poziomie 91,9 pkt.

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Wskaźniki według sektorów

W budownictwie indeks wzrósł z 97,5 do 97,8 pkt, a w usługach rynkowych — z 97,1 do 99,6 pkt. Z kolei wskaźnik w handlu detalicznym spadł ze 104,3 do 100,7 pkt.

Istat opublikował te dane 29 października. W komunikacie służby statystycznej przedstawiono odrębne indeksy dla konsumentów, przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, usług rynkowych i handlu detalicznego.

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