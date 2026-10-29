Kalshi привлекла $1 млрд при оценке в $40 млрд — CNBC

В США платформа рынков прогнозов Kalshi завершила инвестиционный раунд на $1 млрд, после которого ее оценка достигла $40 млрд. Предыдущий раунд финансирования компания закрыла в мае при оценке в $22 млрд, сообщает CNBC.

Инвесторы и оценка

Раунд совместно возглавили Sequoia Capital и Wellington Management. В октябре 2025 года Kalshi оценивали в $5 млрд, поэтому за год ее оценка выросла в восемь раз.

По данным CNBC, после предыдущего раунда активность на рынках прогнозов Kalshi росла, в частности благодаря контрактам, связанным с чемпионатом мира по футболу 2026 года, сезоном Национальной футбольной лиги и промежуточными выборами в США. Значительно вырос и объем комбинированных контрактов, похожих на экспресс-ставки в букмекерских компаниях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы расширения

Kalshi заявила, что рынки прогнозов являются лишь начальным этапом ее плана по созданию более широкой финансовой биржи. Привлеченные средства компания хочет направить на разработку контрактов на события с кредитным плечом, бессрочных фьючерсов, связанных с отдельными акциями, а также рынков для торговли стоимостью вычислительных ресурсов.

В конце мая Kalshi представила свой первый продукт за пределами рынков прогнозов — бессрочные фьючерсы. Компания также планирует продолжить инвестиции в институциональное направление. В сентябре она сообщала о сотрудничестве с 500 институциональными организациями; без учета маркет-мейкеров на них приходилось 25% общего торгового объема платформы.

Судебные споры

Kalshi также сталкивается с юридическими спорами относительно спортивных контрактов. В августе и сентябре два апелляционных суда США постановили, что штаты имеют полномочия регулировать контракты на спортивные события. Kalshi и другие платформы рынков прогнозов считают, что этим должны заниматься федеральные власти. Третий апелляционный суд поддержал эту позицию, а окончательно разрешить спор, по оценке CNBC, может Верховный суд США.

Читай нас в