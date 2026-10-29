Kalshi залучила $1 млрд за оцінки $40 млрд — CNBC

У США платформа прогнозних ринків Kalshi завершила інвестиційний раунд на $1 млрд, після якого її оцінка сягнула $40 млрд. Попередній раунд фінансування компанія закрила у травні за оцінки $22 млрд, повідомляє CNBC.

Інвестори та оцінка

Раунд спільно очолили Sequoia Capital і Wellington Management. У жовтні 2025 року Kalshi оцінювали у $5 млрд, тож за рік її оцінка зросла у вісім разів.

За даними CNBC, після попереднього раунду активність на прогнозних ринках Kalshi зростала, зокрема, через контракти, пов’язані з чемпіонатом світу з футболу 2026 року, сезоном Національної футбольної ліги та проміжними виборами у США. Значно зріс і обсяг комбінованих контрактів, подібних до експрес-ставок у букмекерських компаніях.

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Плани розширення

Kalshi заявила, що прогнозні ринки є лише початковим етапом її плану зі створення ширшої фінансової біржі. Залучені кошти компанія хоче спрямувати на розробку контрактів на події з кредитним плечем, безстрокових ф’ючерсів, пов’язаних з окремими акціями, а також ринків для торгівлі вартістю обчислювальних ресурсів.

Наприкінці травня Kalshi представила свій перший продукт поза прогнозними ринками — безстрокові ф’ючерси. Компанія також планує продовжити інвестиції в інституційний напрям. У вересні вона повідомляла про співпрацю з 500 інституційними організаціями; без урахування маркет-мейкерів на них припадало 25% загального торговельного обсягу платформи.

Судові суперечки

Kalshi також стикається з юридичними суперечками щодо спортивних контрактів. У серпні та вересні два апеляційні суди США постановили, що штати мають повноваження регулювати спортивні контракти на події. Kalshi та інші платформи прогнозних ринків вважають, що це має робити федеральна влада. Третій апеляційний суд підтримав цю позицію, а остаточно розв’язати суперечку, за оцінкою CNBC, може Верховний суд США.

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