Kalshi以400亿美元估值融资10亿美元——CNBC

在美国，预测市场平台Kalshi完成了一轮10亿美元的融资，其估值随后达到400亿美元。该公司此前一轮融资于5月完成，当时估值为220亿美元，CNBC报道。

投资者与估值

本轮融资由红杉资本和惠灵顿管理公司共同领投。2025年10月，Kalshi的估值为50亿美元，因此其估值在一年内增长了八倍。

据CNBC报道，在上一轮融资后，Kalshi预测市场的活跃度有所上升，尤其是与2026年国际足联世界杯、美国国家橄榄球联盟赛季以及美国中期选举相关的合约。类似博彩公司串关投注的组合合约交易量也显著增加。

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扩张计划

Kalshi表示，预测市场只是其建立更广泛金融交易所计划的初始阶段。公司希望将筹集的资金用于开发带杠杆的事件合约、与个别股票挂钩的永续期货，以及用于交易计算资源价值的市场。

5月底，Kalshi推出了其在预测市场之外的首款产品——永续期货。该公司还计划继续投资机构业务。其在9月表示，已与500家机构组织合作；不计做市商，这些组织占该平台总交易量的25%。

法律纠纷

Kalshi还面临有关体育赛事合约的法律纠纷。8月和9月，两家美国上诉法院裁定，各州有权监管体育赛事合约。Kalshi和其他预测市场平台认为，这应由联邦政府负责。第三家上诉法院支持了这一立场，而据CNBC评估，美国最高法院可能最终解决这一争议。

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