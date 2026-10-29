Kalshi pozyskała 1 mld dolarów przy wycenie 40 mld dolarów — CNBC

W Stanach Zjednoczonych platforma rynków prognostycznych Kalshi zakończyła rundę inwestycyjną o wartości 1 mld dolarów, po której jej wycena osiągnęła 40 mld dolarów. Poprzednią rundę finansowania spółka zamknęła w maju przy wycenie 22 mld dolarów, poinformowało CNBC.

Inwestorzy i wycena

Rundzie wspólnie przewodziły Sequoia Capital i Wellington Management. W październiku 2025 roku Kalshi wyceniano na 5 mld dolarów, więc w ciągu roku jej wycena wzrosła ośmiokrotnie.

Według CNBC po poprzedniej rundzie aktywność na rynkach prognostycznych Kalshi rosła, między innymi za sprawą kontraktów związanych z mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2026 roku, sezonem National Football League oraz wyborami śródokresowymi w USA. Znacząco wzrósł również wolumen łączonych kontraktów, podobnych do zakładów akumulowanych u bukmacherów.

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Plany ekspansji

Kalshi oświadczyła, że rynki prognostyczne są jedynie początkowym etapem jej planu stworzenia szerszej giełdy finansowej. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na rozwój kontraktów na wydarzenia z dźwignią, bezterminowych kontraktów futures powiązanych z poszczególnymi akcjami, a także rynków handlu wartością zasobów obliczeniowych.

Pod koniec maja Kalshi zaprezentowała swój pierwszy produkt poza rynkami prognostycznymi — bezterminowe kontrakty futures. Spółka planuje również kontynuować inwestycje w segment instytucjonalny. We wrześniu informowała o współpracy z 500 organizacjami instytucjonalnymi; bez uwzględnienia animatorów rynku odpowiadały one za 25% całkowitego wolumenu obrotu platformy.

Spory sądowe

Kalshi mierzy się także ze sporami prawnymi dotyczącymi kontraktów na wydarzenia sportowe. W sierpniu i wrześniu dwa amerykańskie sądy apelacyjne orzekły, że stany mają uprawnienia do regulowania kontraktów na wydarzenia sportowe. Kalshi i inne platformy rynków prognostycznych uważają, że powinny zajmować się tym władze federalne. Trzeci sąd apelacyjny poparł to stanowisko, a ostatecznie spór może rozstrzygnąć Sąd Najwyższy USA, według oceny CNBC.

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