这家英国豪华汽车制造商推出了一套由Bespoke Collective部门设计的独特骰子游戏套装。 该产品的设计直接致敬了1938年的经典劳斯莱斯魅影（Wraith）车型，该车型当时便已配备了内置的棋盘。

该配件的研发耗时一年有余。套装的核心部件是一个可折叠的铝制环，由整块金属坯料车削而成，并经过手工抛光和阳极氧化处理。 铰链上固定着一座微型“欢庆女神”雕像，得益于自对中系统，它始终保持垂直状态。

棋盘表面饰以胡桃木贴面，木纹以55度角精心拼接；三角形棋子则采用镶嵌工艺，由皇家胡桃木和烟熏桉木制成。 内衬和保护套采用古德伍德汽车内饰中使用的标志性粗粒皮革制成，颜色分别为“日出”和“日落”色调。棋子和骰子则由含铝土矿的超高强度复合材料精密切削而成。

制造商未透露这款独家产品的售价，但仅可通过Private Office官方精品店或该品牌的经销商中心进行订购。

来源：Motor1.com。

劳斯莱斯已开始对限量100台的“夜莺计划”（Project Nightingale）电动敞篷车进行道路测试。 该项目的目标之一是测试采用喀什米尔面料内衬的可伸缩车顶，该车顶需能承受高达80°C的温度。

劳斯莱斯基于Phantom Extended版本推出了独一无二的Phantom Hummingbird。该车由一位客户定制，作为送给妻子的礼物，其最大亮点是品牌首度采用的鲍鱼壳镶嵌工艺。

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