2026年11月17日星期二，乌克兰各加油站连锁调整了燃油价格。 部分加油站的柴油价格每升下降了1至2格里夫纳，而OKKO加油站的汽车用天然气价格上涨了1格里夫纳，现价为64.90格里夫纳。 A-95汽油和柴油的平均价格分别为每升88.99格里夫纳和102.44格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。 与前一天相比，UPG加油站网络的柴油价格每升下降了1格里夫纳，降至99.90格里夫纳/升；而高端柴油DP+的价格也每升下降了1格里夫纳，降至102.90格里夫纳/升。 与此同时，汽油和汽车液化气的价格保持不变。

在奥科（Okko）加油站，汽车液化气价格上涨了1格里夫纳/升，至64.90格里夫纳/升。汽油和柴油价格维持在前一水平。 在WOG加油站，柴油和DP+价格均下调1格里夫纳/升，分别降至104.90格里夫纳/升和107.90格里夫纳/升。与此同时，汽车液化气价格为63.50格里夫纳/升。

在Socar加油站，柴油和汽车燃气价格保持不变。 与此同时，A-95汽油每升上涨4格里夫纳，至95.90格里夫纳/升；而高端A-95+汽油每升上涨4格里夫纳，至98.90格里夫纳/升。

在“乌克兰石油”公司，柴油价格下降了2格里夫纳/升，降至99.90格里夫纳/升；而DP+柴油价格也下降了2格里夫纳/升，降至101.90格里夫纳/升。 与此同时，汽车用液化石油气价格上涨了1格里夫纳/升，至61.90格里夫纳/升。

在KLO加油站网络中，A-95汽油每升下降50科皮克，降至84.40格里夫纳/升；高级A-95+汽油每升下降1格里夫纳，降至91.60格里夫纳/升。 DP+汽油每升降价2格里夫纳，至105.90格里夫纳/升；A-100汽油每升降价2格里夫纳，至99.90格里夫纳/升， 而A-92汽油每升下降50科皮，至83格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升降价10科皮——至85.94格里夫纳/升，柴油每升降价88科皮，至99.56格里夫纳/升。 与此同时，汽车用液化气价格上涨了5科普卡/升，达到59.50格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为95.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——106格里夫纳/升，而优质柴油为109格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由奥科（Okko）销售，价格为64.90格里夫纳/升；而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持，为59.50格里夫纳/升。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价格平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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