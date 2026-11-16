乌克兰盈利的大型企业占比降至81%

根据2026年前九个月的数据，在提交了财务报表的乌克兰大型企业中，81%实现了盈利，而去年这一比例为85%。 与此同时，企业总营收增长了16%，达到11.25万亿格里夫纳。

分析师研究了9532家企业的财务业绩，这些企业均提交了2025年和2026年前三季度的财务报告，且营业收入均超过1亿格里夫纳。 总体而言，今年前九个月共有37,188家企业提交了财务报表。

与去年同期相比，被调研企业的总营收增长了1.56万亿格里夫纳。

在营收规模方面，从事电力贸易的“D.Trading”公司位居榜首。其前九个月的营收达到2649.9亿格里夫纳。

“埃内尔戈阿托姆”以2224.9亿格里夫纳的营收位居第二，而“ATB-Market”连锁超市以2081.3亿格里夫纳的营收位列第三。

排名前五的还包括“乌克兰石油”（1287.1亿格里夫纳）以及专门从事烟草制品批发贸易的“DLS”公司（989.7亿格里夫纳）。

其他按营业额排名的大型企业还包括：“乌克兰能源”（904.1亿格里夫纳）、“乌克兰石油天然气公司”（903.7亿格里夫纳）、 “科内尔贸易”（892.9亿格里夫纳）、“OKKO-Drive”（871.9亿格里夫纳）以及“西尔波-食品”（869.8亿格里夫纳）。

根据OpenDataBot的数据，在被调查样本中，共有7692家企业保持盈利。其总利润增长了4%，达到6467.2亿格里夫纳。

“乌克兰水电公司”利润最高，达126.6亿格里夫纳。 位居第二的是移动运营商“基辅星”，利润为109.8亿格里夫纳；国有企业“乌克兰森林”以106.6亿格里夫纳的利润位列前三甲。

此外，“乌克兰石油”（91.9亿格里夫纳）、“乌克兰天然气开采”（82.8亿格里夫纳）、 “罗申”（74.6亿格里夫纳）和“DTEK西乌克能源”（71.7亿格里夫纳）也录得可观利润。

在被调查的企业中，亏损最大的是“阿赛洛米塔尔克里维里赫”——2026年前九个月亏损494.4亿格里夫纳。

亏损额排名第二的是“乌克兰能源”——180.9亿格里夫纳。该榜单中的第三名是“乌克兰铁路”，亏损额为97.1亿格里夫纳。

排名前五的还包括“基辅热能公司”（72.3亿格里夫纳）和乌克兰国家粮食与谷物公司（68.8亿格里夫纳）。

由此可见，尽管大型企业的总收入有所增长，但前九个月实现盈利的企业占比却下降了4个百分点。这表明，在全面战争期间，各企业的财务业绩表现参差不齐。

来源：OpenDataBot

需要指出的是，9月份乌克兰国内生产总值（GDP）因冶金业和港口的问题而下降了2.4%。

已统计出因俄罗斯袭击导致钢铁行业停产而给乌克兰经济造成的损失。

受俄罗斯袭击影响，乌克兰冶金业陷入危急状态。9月曾有一周，乌克兰未生产出任何钢材。

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