У вересні ВВП України впав на 2,4% через проблеми в металургії та портах — Forbes

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У вересні 2026 року реальний ВВП України знизився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Одними з основних причин стали зупинка ключових металургійних підприємств, удари по промисловості, логістичні труднощі та блокування морських портів.

Найбільше наслідки економічної кризи відчутні у промисловому секторі, який зазнає тиску через проблеми з виробництвом і постачанням продукції.

Найбільше наслідки кризи помітні у промисловості. Переробна галузь у вересні скоротилася на 7%, насамперед через різке падіння металургійного виробництва після зупинки ключових виробників сталі внаслідок російських атак.

У серпні Росія посилила удари по металургійних підприємствах. Після балістичного удару 11 серпня зупинилася «Запоріжсталь», а 25 вересня «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив про зупинку меткомбінату до завершення війни. У вересні ситуація дійшла до того, що протягом одного тижня в Україні не було виплавлено жодної тонни сталі – вперше за сто років.

Паралельно різко просіла добувна промисловість - на 12,3%. Однією з головних причин стало скорочення видобутку залізної руди, безпосередньо пов’язаного зі зменшенням металургійного виробництва та проблемами з експортом.

Ще сильніше впав транспорт – на 20%. Через фактичне блокування портів Великої Одеси вантажі доводиться переорієнтовувати на дорожчі та обмежені альтернативні маршрути. При цьому автомобільний транспорт не може повністю замінити море, а залізниця має власні логістичні обмеження.

Таким чином, проблеми металургії уже поширилися на суміжні сектори – видобуток, транспорт і торгівлю. У торгівлі валова додана вартість у вересні скоротилася на 5,5%, зокрема через падіння експорту.

За підсумками 2026 року ІЕД очікує падіння реального ВВП приблизно на 0,5%. В інституті попереджають, що показник ще може бути переглянутий, оскільки ситуація в жовтні виглядає гіршою.

Таким чином, наслідки зупинки металургії вже перестали бути проблемою лише окремої галузі. Скорочення виробництва сталі тягне вниз видобуток, експорт, транспорт і, зрештою, загальний показник економіки.

За найгіршого сценарію, якщо металургійні підприємства тривалий час не відновлять роботу, втрати економіки можуть бути значно більшими, і потенційно можуть сягнути 6,5–7% ВВП.

Таку оцінку оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, пише Forbes.

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