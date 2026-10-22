В сентябре ВВП Украины сократился на 2,4% из-за проблем в металлургии и портах — Forbes

В сентябре 2026 года реальный ВВП Украины снизился на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одними из основных причин стали остановка ключевых металлургических предприятий, удары по промышленности, логистические трудности и блокировка морских портов.

Более всего последствия экономического кризиса ощущаются в промышленном секторе, который испытывает давление из-за проблем с производством и поставками продукции.

Более всего последствия кризиса заметны в промышленности. Перерабатывающая отрасль в сентябре сократилась на 7%, прежде всего из-за резкого падения металлургического производства после остановки ключевых производителей стали в результате российских атак.

В августе Россия усилила удары по металлургическим предприятиям. После баллистического удара 11 августа остановилась «Запорожсталь», а 25 сентября «АрселорМиттал Кривой Рог» заявил об остановке меткомбината до окончания войны. В сентябре ситуация дошла до того, что в течение одной недели в Украине не было выплавлено ни одной тонны стали — впервые за сто лет.

Параллельно резко сократилась добывающая промышленность — на 12,3%. Одной из главных причин стало сокращение добычи железной руды, непосредственно связанное с уменьшением металлургического производства и проблемами с экспортом.

Еще сильнее упал транспорт — на 20%. Из-за фактической блокировки портов Большой Одессы грузы приходится перенаправлять на более дорогие и ограниченные альтернативные маршруты. При этом автомобильный транспорт не может полностью заменить морской, а у железной дороги есть свои логистические ограничения.

Таким образом, проблемы металлургии уже распространились на смежные сектора — добычу, транспорт и торговлю. В торговле валовая добавленная стоимость в сентябре сократилась на 5,5%, в частности из-за падения экспорта.

По итогам 2026 года ИЭД ожидает падения реального ВВП примерно на 0,5%. В институте предупреждают, что этот показатель ещё может быть пересмотрен, поскольку ситуация в октябре выглядит хуже.

Таким образом, последствия остановки металлургии уже перестали быть проблемой лишь отдельной отрасли. Сокращение производства стали тянет вниз добычу, экспорт, транспорт и, в конечном итоге, общий показатель экономики.

По худшему сценарию, если металлургические предприятия в течение длительного времени не возобновят работу, потери экономики могут оказаться значительно больше и потенциально достичь 6,5–7% ВВП.

Такую оценку обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций, пишет Forbes.

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