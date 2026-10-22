We wrześniu 2026 r. realny PKB Ukrainy spadł o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednymi z głównych przyczyn były: wstrzymanie działalności kluczowych zakładów metalurgicznych, trudności w przemyśle, problemy logistyczne oraz blokada portów morskich.

Najbardziej odczuwalne skutki kryzysu gospodarczego są widoczne w sektorze przemysłowym, który znajduje się pod presją z powodu problemów z produkcją i dostawami.

Najbardziej widoczne skutki kryzysu odczuwa się w przemyśle. We wrześniu sektor przetwórczy skurczył się o 7%, przede wszystkim z powodu gwałtownego spadku produkcji metalurgicznej po wstrzymaniu działalności kluczowych producentów stali w wyniku rosyjskich ataków.

W sierpniu Rosja zintensyfikowała ataki na zakłady metalurgiczne. Po ataku rakietowym 11 sierpnia zatrzymała się „Zaporizhstal”, a 25 września „ArcelorMittal Krywyj Rih” ogłosił wstrzymanie działalności kombinatu hutniczego do zakończenia wojny. We wrześniu sytuacja doszła do tego, że w ciągu jednego tygodnia na Ukrainie nie wytopiono ani jednej tony stali – po raz pierwszy od stu lat.

Równolegle gwałtownie spadła produkcja wydobywcza – o 12,3%. Jedną z głównych przyczyn było zmniejszenie wydobycia rudy żelaza, bezpośrednio związane ze spadkiem produkcji metalurgicznej oraz problemami z eksportem.

Jeszcze większy spadek odnotowano w transporcie – o 20%. Z powodu faktycznego zablokowania portów Wielkiej Odessy ładunki trzeba przekierowywać na droższe i ograniczone trasy alternatywne. Jednocześnie transport samochodowy nie jest w stanie w pełni zastąpić transportu morskiego, a kolej ma swoje własne ograniczenia logistyczne.

W ten sposób problemy hutnictwa rozprzestrzeniły się już na sektory powiązane – wydobycie, transport i handel. W handlu wartość dodana brutto we wrześniu spadła o 5,5%, w szczególności z powodu spadku eksportu.

Według prognoz na koniec 2026 roku Instytut Ekonomii Rozwoju (IED) spodziewa się spadku realnego PKB o około 0,5%. Instytut ostrzega, że wskaźnik ten może jeszcze ulec korekcie, ponieważ sytuacja w październiku wygląda na gorszą.

W ten sposób skutki zatrzymania produkcji metalurgicznej przestały już być problemem wyłącznie jednej branży. Spadek produkcji stali pociąga za sobą spadek wydobycia, eksportu, transportu i, ostatecznie, ogólnych wskaźników gospodarczych.

W najgorszym scenariuszu, jeśli przedsiębiorstwa hutnicze przez dłuższy czas nie wznowią pracy, straty gospodarcze mogą być znacznie większe i potencjalnie osiągnąć poziom 6,5–7% PKB.

Taką ocenę opublikował Instytut Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych , jak podaje magazyn „Forbes”.

Gospodarka Ukrainy znów rośnie, a PKB wzrósł w maju o 0,9%.

W Rosji odnotowuje się tendencję do zmniejszania liczby pracowników w różnych sektorach, w szczególności w branży IT, medycynie, logistyce, produkcji, handlu detalicznym, doradztwie i innych usługach biznesowych.

Ministerstwo Finansów Rosji prognozuje gwałtowny wzrost deficytu budżetów regionalnych do 21 mld dolarów.

Czytaj nas na