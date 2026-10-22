据《福布斯》报道，受钢铁行业和港口问题影响，乌克兰9月份国内生产总值（GDP）下降了2.4%

2026年9月，乌克兰实际国内生产总值较上年同期下降了2.4%。 主要原因包括关键冶金企业停产、工业遭受重创、物流困难以及海港被封锁。

经济危机的影响在工业部门最为显著，该部门因生产和产品供应问题而面临巨大压力。

危机的影响在工业领域最为显著。9月份，加工业萎缩了7%，这主要是由于俄罗斯的袭击导致主要钢铁生产商停产，进而造成冶金产量急剧下降。

8月，俄罗斯加大了对冶金企业的打击力度。 8月11日遭受弹道导弹袭击后，“扎波罗热钢铁”停产；9月25日，“安赛乐米塔尔克里维里赫”宣布，在战争结束前将暂停钢铁联合厂的运营。 9月，局势恶化至乌克兰一周内未生产出任何钢材——这是百年来的首次。

与此同时，采矿业也急剧下滑——降幅达12.3%。主要原因之一是铁矿石开采量的减少，这直接与冶金产量下降及出口问题有关。

交通运输业的跌幅更为显著，达20%。 由于大敖德萨地区的港口实际上被封锁，货物不得不转运至成本更高且受限的替代路线。与此同时，公路运输无法完全替代海运，而铁路运输也存在自身的物流限制。

因此，钢铁行业的问题已蔓延至相关领域——采矿、运输和贸易。在贸易领域，9月份的总增加值下降了5.5%，这主要是由于出口下滑所致。

根据2026年的预测，IED预计实际GDP将下降约0.5%。该研究所警告称，由于10月份的形势似乎更为严峻，这一指标仍可能被修正。

因此，钢铁行业停产的影响已不再仅仅是某个单行业的问题。钢铁产量的下降正拖累采矿、出口、运输，并最终拖累整体经济指标。

在最坏的情况下，如果钢铁企业长期无法恢复生产，经济损失可能会大得多，甚至可能达到GDP的6.5%至7%。

据《福布斯》报道，这一评估由经济研究与政策 咨询研究所公布。

乌克兰经济再次实现增长，5月份GDP增长了0.9%。

俄罗斯各行业均呈现人员缩减趋势，特别是IT、医疗、物流、制造业、零售业、咨询及其他商业服务领域。

俄罗斯财政部预测，各地区预算赤字将急剧扩大至210亿美元。

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