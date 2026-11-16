11月16日，乌克兰各类燃油价格发生变动

部分加油站的柴油价格在一天内每升下跌了1格里夫纳，而“BRSM-Nafta”加油站网络的汽车用天然气价格则上涨了46科皮亚克。 A-95汽油的平均价格为88.49格里夫纳/升，柴油为103.42格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁网络已更新燃油价格。与前一天相比，UPG连锁网络的柴油价格每升下降了1格里夫纳，降至100.90格里夫纳/升， 而高端柴油DP+则下降了1格里夫纳/升，降至103.90格里夫纳/升。与此同时，汽油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在奥科（Okko）加油站，柴油和DP+柴油价格均下调1格里夫纳/升，分别降至104.90格里夫纳/升和107.90格里夫纳/升。在WOG和Socar加油站，所有在售燃油的价格均维持在前一水平。 具体而言，WOG加油站的汽车燃气价格为63.50格里夫纳/升，柴油为105.90格里夫纳/升，DP+为108.90格里夫纳/升。

在“乌克兰石油”加油站，高级柴油价格下调了1格里夫纳/升，降至103.90格里夫纳/升。与此同时，汽油、普通柴油和汽车燃气价格保持不变。

在KLO加油站网络中，所有在售燃油品种的价格也保持不变。 具体而言，A-95汽油售价为84.90格里夫纳/升，柴油为103.90格里夫纳/升，DP+为107.90格里夫纳/升，汽车用液化石油气为62.90格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升上涨了5科普——至86.04格里夫纳/升， 而柴油价格则下降了1.55格里夫纳/升，降至100.44格里夫纳/升。与此同时，汽车用液化石油气价格上涨了46科皮/升，达到59.45格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为91.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——106格里夫纳/升，而优质柴油为109格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由奥科（Okko）和Socar销售，价格为63.90格里夫纳/升；而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持，为59.45格里夫纳/升。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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