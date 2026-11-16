16 listopada w Ukrainie zmieniły się ceny różnych rodzajów paliw

W niektórych stacjach benzynowych cena oleju napędowego spadła w ciągu doby o 1 hrywnę za litr, podczas gdy cena autogazu w sieci „BRSM-Nafta” wzrosła o 46 kopiejek. Średnia cena benzyny A-95 wynosi 88,49 hrywny za litr, a oleju napędowego – 103,42 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG cena oleju napędowego spadła o 1 hrywnię za litr – do 100,90 hrywny za litr, a olej napędowy klasy premium DP+ – o 1 hrywnę za litr, do 103,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci Okko olej napędowy i DP+ potaniały o 1 hrywnę za litr – odpowiednio do 104,90 hrywny za litr i 107,90 hrywny za litr. W sieciach WOG i Socar ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały na poprzednim poziomie. W szczególności w sieci WOG autogaz kosztuje 63,50 UAH/l, olej napędowy – 105,90 UAH/l, a DP+ – 108,90 UAH/l.

W sieci „Ukrnafta” cena oleju napędowego klasy premium spadła o 1 hrywnę za litr – do 103,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny, zwykłego oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci KLO ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw również nie uległy zmianie. W szczególności benzyna A-95 kosztuje 84,90 UAH/l, olej napędowy – 103,90 UAH/l, DP+ – 107,90 UAH/l, a autogaz – 62,90 UAH/l.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 wzrosła o 5 kop./l – do 86,04 UAH/l, podczas gdy cena oleju napędowego spadła o 1,55 hrywny za litr – do 100,44 hrywny za litr. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 46 kopiejek za litr – do 59,45 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 91,90 hrywien za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywien za litr. Najdroższy gaz samochodowy sprzedają stacje Okko i Socar – 63,90 hrywny za litr, podczas gdy najniższa cena tego rodzaju paliwa utrzymuje się w sieci „BRSM-Nafta” – 59,45 hrywny za litr.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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