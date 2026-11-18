截至11月18日，Socar加油站网络将A-95和A-95+汽油的价格一次性下调了4格里夫纳/升。 柴油价格也发生了变化：具体而言，WOG将柴油价格下调了1格里夫纳，而“BRSM-Nafta”的柴油售价为每升98.55格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，WOG连锁的柴油价格每升下降了1格里夫纳，降至103.90格里夫纳/升， 而高级柴油DP+也下调了1格里夫纳/升，降至106.90格里夫纳/升。与此同时，汽油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在Socar加油站，A-95汽油每升降价4格里夫纳，至91.90格里夫纳/升；而高端A-95+汽油同样每升降价4格里夫纳，至94.90格里夫纳/升。 柴油和汽车燃气价格维持在原有水平。具体而言，普通柴油价格为106格里夫纳/升，DP+柴油为109格里夫纳/升，汽车燃气为63.90格里夫纳/升。

与此同时，UPG和奥科（Okko）加油站网络中，所有在售燃油的价格均保持不变。 在UPG加油站，A-95汽油价格为86.90格里夫纳/升，柴油为99.90格里夫纳/升，汽车用液化气为61.90格里夫纳/升。 在奥科（Окко）加油站，A-95汽油价格为90.90格里夫纳/升，柴油为104.90格里夫纳/升，汽车用液化石油气为64.90格里夫纳/升。

“乌克兰石油”和KLO的燃油价格同样未发生变化。 具体而言，“乌克兰石油”的A-95汽油价格为86.90格里夫纳/升，柴油为99.90格里夫纳/升，汽车用液化石油气为61.90格里夫纳/升。 在KLO，A-95汽油售价为84.40格里夫纳/升，柴油为101.90格里夫纳/升，汽车用天然气为62.90格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升上涨了5科皮克，至85.99格里夫纳/升。 与此同时，柴油价格下降了1.01格里夫纳/升，降至98.55格里夫纳/升。汽车用液化石油气价格保持不变，为59.50格里夫纳/升。

目前，Socar连锁加油站的A-95汽油价格最高，为91.90格里夫纳/升；奥科（Okko）和WOG连锁加油站的价格均为90.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格出现在Socar——106格里夫纳/升，而优质柴油为109格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由奥科（Okko）销售——64.90格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持——59.50格里夫纳/升。

乌克兰洋葱的出厂价本周平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

关注我们在