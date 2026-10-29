Pipedrive объявила о масштабной реструктуризации — ERR News

Основанная в Эстонии компания Pipedrive, разрабатывающая программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, объявила о масштабной реструктуризации. Она предусматривает существенное сокращение компании во всех локациях, уменьшение числа команд, управленческих уровней и офисов.

Как сообщает ERR News, генеральный директор Pipedrive Паулу Кунья в письме сотрудникам заявил, что изменения затронут большинство нынешних должностей и функций в компании. В течение следующих двух дней с каждым сотрудником должны провести отдельную беседу, чтобы объяснить, находится ли его должность под угрозой и какими будут дальнейшие шаги.

Почти 800 сотрудников

В настоящее время в группе Pipedrive работают почти 800 человек, примерно половина из них — в Эстонии. Компания имеет представительства в Таллинне, Тарту, Нью-Йорке, Праге, Флориде, Лондоне, Берлине и Дублине. Издание Äripäev сообщило, что Pipedrive закрывает офис в Португалии.

Руководительница отдела маркетинга Pipedrive Марилийс Бегер не подтвердила, останутся ли открытыми офисы в Таллинне и Тарту. Она объяснила, что компания пока не может предоставить такую информацию из-за различий в трудовом законодательстве разных стран.

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Фокус на продукте и ИИ

По словам Куньи, Pipedrive стремится быстрее выводить новые решения на рынок, лучше понимать клиентов и сосредоточиться на сильных сторонах продукта. Компания намерена и далее инвестировать в основные CRM-функции, уделяя больше внимания качеству и надежности сервиса.

Pipedrive также разрабатывает систему продаж на основе искусственного интеллекта для команд. Она должна записывать разговоры о продажах, поддерживать данные в актуальном состоянии, рекомендовать следующие шаги и выполнять рутинные задачи, чтобы продавцы могли уделять больше времени продажам.

Кунья подчеркнул, что реструктуризация не означает использования ИИ для сокращения расходов или замены сотрудников. По его словам, технология изменила потребности клиентов и способы поиска программного обеспечения. Компания также планирует уменьшить зависимость от платной поисковой рекламы, сократить число управленческих уровней и встреч, а также сосредоточить основные команды в меньшем количестве офисов.

Pipedrive была основана в 2010 году Рагнаром Сассом, Тимо Рейном, Мартином Хенком, Урмасом Пурде и Мартином Тажуром.

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