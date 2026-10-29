Pipedrive宣布大规模重组——ERR News

总部创立于爱沙尼亚的客户关系管理软件开发公司Pipedrive宣布进行大规模重组。该计划包括在所有地区大幅缩减公司规模，减少团队、管理层级和办公室数量。

据ERR News报道，Pipedrive首席执行官保罗·库尼亚在致员工的信中表示，这些变化将影响公司目前大多数职位和职能。在接下来的两天内，将与每位员工进行单独谈话，以说明其职位是否面临风险以及后续步骤。

近800名员工

Pipedrive集团目前雇用近800人，其中约一半在爱沙尼亚。公司在塔林、塔尔图、纽约、布拉格、佛罗里达、伦敦、柏林和都柏林设有办事处。Äripäev报道称，Pipedrive正在关闭其位于葡萄牙的办公室。

Pipedrive营销负责人马里莉斯·贝格尔未确认塔林和塔尔图的办公室是否将继续开放。她解释说，由于各国劳动立法存在差异，公司目前无法提供此类信息。

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聚焦产品和人工智能

库尼亚表示，Pipedrive希望更快地将新解决方案推向市场，更好地了解客户，并专注于产品的优势。公司打算继续投资核心CRM功能，更加重视服务的质量和可靠性。

Pipedrive还在为团队开发一套基于人工智能的销售系统。该系统将记录销售对话、保持数据更新、推荐下一步行动并执行日常任务，以便销售人员能投入更多时间进行销售。

库尼亚强调，重组并不意味着使用人工智能来削减成本或取代员工。据他所说，这项技术改变了客户需求以及他们寻找软件的方式。公司还计划减少对付费搜索广告的依赖，减少管理层级和会议数量，并将核心团队集中到更少的办公室。

Pipedrive于2010年由拉格纳·萨斯、蒂莫·雷因、马丁·亨克、乌尔马斯·普尔德和马丁·塔尤尔创立。

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