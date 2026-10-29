Pipedrive оголосила масштабну реструктуризацію — ERR News

Заснована в Естонії компанія Pipedrive, яка розробляє програмне забезпечення для управління взаєминами з клієнтами, оголосила про масштабну реструктуризацію. Вона передбачає суттєве скорочення компанії в усіх локаціях, зменшення кількості команд, управлінських рівнів і офісів.

Як повідомляє ERR News, генеральний директор Pipedrive Паулу Кунья у листі до співробітників заявив, що зміни торкнуться більшості нинішніх посад і функцій у компанії. Упродовж наступних двох днів із кожним працівником мають провести окрему розмову, щоб пояснити, чи перебуває його посада під загрозою та якими будуть подальші кроки.

Майже 800 працівників

Наразі у групі Pipedrive працюють майже 800 людей, приблизно половина з них — в Естонії. Компанія має представництва в Таллінні, Тарту, Нью-Йорку, Празі, Флориді, Лондоні, Берліні та Дубліні. Видання Äripäev повідомило, що Pipedrive закриває офіс у Португалії.

Керівниця маркетингу Pipedrive Марілійс Бегер не підтвердила, чи залишаться відкритими офіси в Таллінні та Тарту. Вона пояснила, що компанія поки не може надати таку інформацію через відмінності трудового законодавства в різних країнах.

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Фокус на продукті та ШІ

За словами Куньї, Pipedrive прагне швидше виводити нові рішення на ринок, краще розуміти клієнтів і зосередитися на сильних сторонах продукту. Компанія має намір і надалі інвестувати в основні CRM-функції, приділяючи більше уваги якості та надійності сервісу.

Також Pipedrive розробляє систему продажів на основі штучного інтелекту для команд. Вона має записувати розмови про продажі, підтримувати дані в актуальному стані, рекомендувати наступні кроки та виконувати рутинні завдання, щоб продавці могли приділяти більше часу продажам.

Кунья наголосив, що реструктуризація не означає використання ШІ для скорочення витрат або заміни працівників. За його словами, технологія змінила потреби клієнтів і способи пошуку програмного забезпечення. Компанія також планує зменшити залежність від платної пошукової реклами, скоротити кількість управлінських рівнів і зустрічей та зосередити основні команди в меншій кількості офісів.

Pipedrive заснували у 2010 році Рагнар Сасс, Тімо Рейн, Мартін Хенк, Урмас Пурде та Мартін Тажур.

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