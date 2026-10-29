Pipedrive ogłasza szeroko zakrojoną restrukturyzację — ERR News

Założona w Estonii firma Pipedrive, która tworzy oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, ogłosiła szeroko zakrojoną restrukturyzację. Przewiduje ona istotne zmniejszenie firmy we wszystkich lokalizacjach, ograniczenie liczby zespołów, szczebli zarządzania i biur.

Jak informuje ERR News, dyrektor generalny Pipedrive Paulo Cunha w liście do pracowników oświadczył, że zmiany dotkną większości obecnych stanowisk i funkcji w firmie. W ciągu najbliższych dwóch dni z każdym pracownikiem ma zostać przeprowadzona indywidualna rozmowa, aby wyjaśnić, czy jego stanowisko jest zagrożone i jakie będą dalsze kroki.

Prawie 800 pracowników

Grupa Pipedrive zatrudnia obecnie prawie 800 osób, z czego około połowa pracuje w Estonii. Firma ma biura w Tallinnie, Tartu, Nowym Jorku, Pradze, na Florydzie, w Londynie, Berlinie i Dublinie. Dziennik Äripäev poinformował, że Pipedrive zamyka biuro w Portugalii.

Dyrektorka marketingu Pipedrive Mariliis Beger nie potwierdziła, czy biura w Tallinnie i Tartu pozostaną otwarte. Wyjaśniła, że firma nie może jeszcze przekazać takich informacji ze względu na różnice w przepisach prawa pracy w poszczególnych krajach.

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Skupienie na produkcie i AI

Według Cunhy Pipedrive dąży do szybszego wprowadzania nowych rozwiązań na rynek, lepszego rozumienia klientów i skoncentrowania się na mocnych stronach produktu. Firma zamierza nadal inwestować w podstawowe funkcje CRM, poświęcając więcej uwagi jakości i niezawodności usługi.

Pipedrive rozwija również oparty na sztucznej inteligencji system sprzedażowy dla zespołów. Ma on nagrywać rozmowy sprzedażowe, utrzymywać aktualność danych, rekomendować kolejne kroki i wykonywać rutynowe zadania, aby sprzedawcy mogli poświęcać więcej czasu sprzedaży.

Cunha podkreślił, że restrukturyzacja nie oznacza wykorzystywania AI do obniżania kosztów ani zastępowania pracowników. Według niego technologia zmieniła potrzeby klientów i sposoby wyszukiwania przez nich oprogramowania. Firma planuje także zmniejszyć zależność od płatnej reklamy w wyszukiwarkach, ograniczyć liczbę szczebli zarządzania i spotkań oraz skoncentrować główne zespoły w mniejszej liczbie biur.

Pipedrive została założona w 2010 roku przez Ragnara Sassa, Timo Reina, Martina Henka, Urmasa Purde i Martina Tajura.

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