Вовлеченность работников в США упала до минимума с 2011 года — CNBC

В США доля работников, вовлеченных в свою работу, в третьем квартале 2026 года снизилась до 29% — это самый низкий показатель с 2011 года. По сравнению с предыдущим кварталом показатель упал на 2 процентных пункта, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Gallup.

Gallup определяет вовлеченность как сосредоточенность, мотивацию и энтузиазм работников по отношению к своей работе. Пик показателя зафиксировали в 2020 году — 36%. К 2024 году он снизился до 31% и держался на этом уровне в течение первой половины 2026 года, однако в третьем квартале произошло заметное снижение.

Удаленные и гибридные работники

Gallup зафиксировал наибольшее квартальное снижение среди работников на удаленном и гибридном форматах работы. Особенно это касалось сотрудников организаций, интегрировавших искусственный интеллект.

В третьем квартале 46% опрошенных полностью согласились с утверждением, что четко понимают ожидания от своей работы. В первой половине года таких было 49%. Еще 37% респондентов полностью согласились, что их руководитель или кто-то на работе заботится о них, против 40% в первой половине года.

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Доля активно невовлеченных работников составила 18%, а 53% всех работников Gallup отнес к категории невовлеченных. По оценке организации, один процентный пункт в исследовании соответствует примерно 1,6 млн работников США. Таким образом, квартальное снижение на 2 пункта соответствует примерно на 3,2 млн меньшему числу вовлеченных работников.

ИИ не назван доказанной причиной

Gallup опросил случайную выборку из 21 648 взрослых в возрасте от 18 лет с 5 по 19 августа 2026 года. Погрешность выборки составила плюс-минус 1 процентный пункт при уровне доверия 95%.

Главный научный сотрудник Gallup по вопросам управления персоналом и благополучия Джим Хартер отметил, что с 2020 года гибридные и полностью удаленные работники чаще теряли ясность относительно ожиданий от своей работы, чем работники на месте. В то же время Gallup подчеркнул: данные одного квартала не подтверждают появления устойчивой тенденции, а опрос не позволяет установить искусственный интеллект как конкретную причину ухудшения настроений работников.

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