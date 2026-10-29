美国员工敬业度降至2011年以来最低水平——CNBC

美国员工投入工作的比例在2026年第三季度降至29%，为2011年以来的最低水平。与上一季度相比，该指标下降了2个百分点，CNBC报道称，数据援引自盖洛普的一项研究。

盖洛普将敬业度定义为员工对工作的专注、动力和热情。该指标在2020年达到36%的峰值。到2024年，该指标降至31%，并在2026年上半年维持这一水平，但第三季度出现了明显下降。

远程和混合办公员工

盖洛普记录到，远程办公和混合办公员工的季度降幅最大。这尤其涉及已整合人工智能的组织的员工。

第三季度，46%的受访者完全同意他们清楚了解对其工作的期望这一说法。上半年这一比例为49%。另有37%的受访者完全同意其主管或工作中的其他人关心他们，而上半年这一比例为40%。

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积极不敬业员工的比例为18%，盖洛普将所有员工中的53%归类为不敬业。该组织估计，研究中的一个百分点约相当于160万名美国员工。因此，季度下降2个百分点，相当于敬业员工人数减少约320万。

人工智能未被认定为已证实的原因

盖洛普于2026年8月5日至19日对21,648名18岁及以上成年人的随机样本进行了调查。在95%的置信水平下，抽样误差为正负1个百分点。

盖洛普工作场所管理与福祉首席科学家吉姆·哈特表示，自2020年以来，混合办公和完全远程办公的员工比现场办公员工更常失去对其工作期望的清晰认识。与此同时，盖洛普强调，一个季度的数据不能证实持续趋势的出现，且该调查无法将人工智能确定为员工情绪恶化的具体原因。

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