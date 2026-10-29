W Stanach Zjednoczonych odsetek pracowników zaangażowanych w swoją pracę spadł w trzecim kwartale 2026 roku do 29% — to najniższy poziom od 2011 roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik obniżył się o 2 punkty procentowe, informuje CNBC, powołując się na badanie Gallupa.

Gallup definiuje zaangażowanie jako koncentrację, motywację i entuzjazm pracowników wobec swojej pracy. Szczyt wskaźnika odnotowano w 2020 roku — 36%. Do 2024 roku spadł on do 31% i utrzymywał się na tym poziomie przez pierwszą połowę 2026 roku, jednak w trzecim kwartale nastąpił zauważalny spadek.

Pracownicy zdalni i hybrydowi

Gallup odnotował największy kwartalny spadek wśród pracowników pracujących zdalnie i w modelu hybrydowym. Dotyczyło to szczególnie pracowników organizacji, które zintegrowały sztuczną inteligencję.

W trzecim kwartale 46% ankietowanych całkowicie zgodziło się ze stwierdzeniem, że wyraźnie rozumie oczekiwania dotyczące swojej pracy. W pierwszej połowie roku takich osób było 49%. Kolejne 37% respondentów całkowicie zgodziło się, że ich kierownik lub ktoś w pracy troszczy się o nich, wobec 40% w pierwszej połowie roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odsetek aktywnie niezaangażowanych pracowników wyniósł 18%, a Gallup zaklasyfikował 53% wszystkich pracowników jako niezaangażowanych. Według szacunków organizacji jeden punkt procentowy w badaniu odpowiada około 1,6 mln pracowników w USA. Zatem kwartalny spadek o 2 punkty odpowiada około 3,2 mln mniejszej liczbie zaangażowanych pracowników.

AI nie wskazano jako udowodnionej przyczyny

Gallup przeprowadził badanie na losowej próbie 21 648 dorosłych w wieku od 18 lat w dniach od 5 do 19 sierpnia 2026 roku. Margines błędu próby wyniósł plus minus 1 punkt procentowy przy poziomie ufności 95%.

Główny naukowiec Gallupa ds. zarządzania personelem i dobrostanu Jim Harter stwierdził, że od 2020 roku pracownicy hybrydowi i w pełni zdalni częściej tracili jasność co do oczekiwań wobec swojej pracy niż pracownicy pracujący na miejscu. Jednocześnie Gallup podkreślił, że dane z jednego kwartału nie potwierdzają pojawienia się trwałego trendu, a badanie nie pozwala wskazać sztucznej inteligencji jako konkretnej przyczyny pogorszenia nastrojów pracowników.

Czytaj nas na