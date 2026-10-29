Akcje ServiceNow spadły o 24% po raporcie kwartalnym — CNBC

Akcje producenta oprogramowania dla przedsiębiorstw ServiceNow spadły w czwartek o 24% po publikacji wyników za trzeci kwartał. Zbliżało to akcje spółki do najgorszego dnia w jej historii, podaje CNBC.

Przychody spełniły oczekiwania

Kwartalne przychody ServiceNow wzrosły o ponad 20% do 4,11 mld dolarów. Było to w przybliżeniu zgodne z prognozą analityków ankietowanych przez LSEG, którzy oczekiwali 4,10 mld dolarów.

Jednocześnie skorygowany zysk spółki wyniósł 1 dolara na akcję, podczas gdy analitycy prognozowali 1,02 dolara. Analityk Citi Tyler Radke powiedział CNBC, że taki brak przekroczenia oczekiwań był nietypowy dla ServiceNow.

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Obawy dotyczące wpływu AI

Wyniki nie zdołały złagodzić obaw inwestorów, że nowe możliwości sztucznej inteligencji mogą zmienić tradycyjne modele biznesowe spółek działających w modelu oprogramowania jako usługi.

Mimo spadku akcji ServiceNow nieznacznie podniosła prognozę rocznych przychodów z subskrypcji na 2026 rok do 15,78–15,79 mld dolarów. Wskaźnik wartości netto nowych kontraktów w obszarze AI wzrósł o 65%.

Zdaniem Radkego inwestorów niepokoi również brak szybkiego zwrotu z inwestycji w nowy zespół inżynierów, którzy pracują bezpośrednio w firmach-klientach nad tworzeniem rozwiązań AI. Uważa on, że wyraźnego przełomu należy oczekiwać nie wcześniej niż w przyszłym roku.

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