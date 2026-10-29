ServiceNow季度报告发布后股价下跌24%——CNBC

企业软件开发商ServiceNow的股价周四在发布第三季度业绩后下跌24%。这使该公司股价接近其历史上表现最差的一天，CNBC报道。

营收符合预期

ServiceNow季度营收增长超过20%，达到41.1亿美元。这大致符合LSEG调查的分析师预期，后者预计营收为41亿美元。

与此同时，该公司的调整后每股收益为1美元，而分析师此前预测为1.02美元。花旗分析师泰勒·拉德克对CNBC表示，对于ServiceNow而言，未能超出预期并不寻常。

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对人工智能影响的担忧

这些业绩未能缓解投资者的担忧，即新的人工智能能力可能改变按软件即服务模式运营的公司的传统商业模式。

尽管股价下跌，ServiceNow仍小幅上调了2026年年度订阅收入预测，至157.8亿至157.9亿美元。人工智能领域净新增合同价值指标增长了65%。

拉德克认为，投资者还担心，对一支新工程师团队的投资未能迅速带来回报；这些工程师直接在客户公司工作，开发人工智能解决方案。他认为，明显的转折最早也要到明年才会出现。

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