Акции ServiceNow упали на 24% после квартального отчета — CNBC

Акции разработчика корпоративного программного обеспечения ServiceNow в четверг упали на 24% после публикации результатов за третий квартал. Это приближало бумаги компании к худшему дню в ее истории, сообщает CNBC.

Выручка соответствовала ожиданиям

Квартальная выручка ServiceNow выросла более чем на 20% — до 4,11 млрд долларов. Это примерно соответствовало прогнозу опрошенных LSEG аналитиков, которые ожидали 4,10 млрд долларов.

В то же время скорректированная прибыль компании составила 1 доллар на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 1,02 доллара. Аналитик Citi Тайлер Радке заявил CNBC, что такое отсутствие превышения ожиданий было нетипичным для ServiceNow.

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Опасения относительно влияния ИИ

Результаты не смогли ослабить опасения инвесторов относительно того, что новые возможности искусственного интеллекта могут изменить традиционные бизнес-модели компаний, работающих по модели программного обеспечения как услуги.

Несмотря на падение акций, ServiceNow немного повысила прогноз годовой выручки от подписок на 2026 год — до 15,78–15,79 млрд долларов. Показатель чистой новой контрактной стоимости в сфере ИИ вырос на 65%.

По оценке Радке, инвесторов также беспокоит отсутствие быстрой отдачи от вложений в новую команду инженеров, которые работают непосредственно в компаниях-клиентах над созданием ИИ-решений. Он считает, что заметного перелома следует ожидать не раньше следующего года.

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