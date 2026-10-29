Produkt brutto chińskiej gospodarki morskiej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku osiągnął 8,5 bln juanów, czyli około 1,27 bln dolarów USA. To o 4,9% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wstępne dane opublikowało w środę Ministerstwo Zasobów Naturalnych ChRL, poinformował ECNS. Wskaźnik ten jest miarą gospodarki morskiej kraju.

Budownictwo okrętowe i wyposażenie dla inżynierii morskiej

Znaczący wzrost odnotowano w budownictwie okrętowym i produkcji wyposażenia dla inżynierii morskiej. Nowe zamówienia na budowę statków, wolumen ukończonej budowy oraz portfel zamówień, w przeliczeniu na skompensowaną pojemność brutto, wzrosły odpowiednio o 98,5%, 35% i 41,9%.

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Wartość nowych zamówień na wyposażenie dla inżynierii morskiej wzrosła o 123,3%. Udział tych zamówień na światowym rynku przekroczył 80%.

Wydobycie i transport portowy

Wydobycie ropy na polach morskich wzrosło o 3,5%. Krajowa produkcja morskich produktów wodnych zwiększyła się o 4,6%, w tym wolumen akwakultury morskiej — o 5,8%.

Przeładunki towarów w chińskich portach nadmorskich wzrosły o 1,6%, a przeładunki kontenerów — o 4,7%.

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