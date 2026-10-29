Валовой продукт морской экономики Китая за первые девять месяцев 2026 года достиг 8,5 трлн юаней, или около 1,27 трлн долларов США. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Предварительные данные в среду опубликовало Министерство природных ресурсов КНР, сообщает ECNS. Этот показатель является мерой морской экономики страны.

Судостроение и морское инженерное оборудование

Существенный рост зафиксирован в судостроении и производстве оборудования для морских инженерных работ. Новые заказы на строительство судов, объем завершенного строительства и портфель заказов в пересчете на компенсированный валовой тоннаж выросли соответственно на 98,5%, 35% и 41,9%.

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Стоимость новых заказов на оборудование для морских инженерных работ увеличилась на 123,3%. Доля этих заказов на мировом рынке превысила 80%.

Добыча и портовые перевозки

Добыча нефти на морских месторождениях выросла на 3,5%. Производство морской водной продукции внутри страны увеличилось на 4,6%, в том числе объемы морской аквакультуры — на 5,8%.

Грузооборот в прибрежных портах Китая вырос на 1,6%, а контейнерооборот — на 4,7%.

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