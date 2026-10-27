由于俄罗斯的一系列袭击，乌克兰的钢铁产量已几乎降至零

由于俄罗斯对采矿和冶金企业发动了大规模打击，乌克兰的钢铁生产几乎完全停滞。 特别是，“梅廷维斯特”公司在政府控制区内的三家最大钢铁联合企业均已停产，其中包括位于卡缅斯克的“卡梅特斯塔尔”钢铁厂——该厂在9月遭弹道导弹击中后便已停产。

此次袭击导致“卡梅特斯塔尔”有五名工人遇难，其中一座高炉被摧毁。 该钢铁厂总经理表示：“灾难降临了。一枚弹道导弹正中此处，直接击中了高炉。”

据专家估算，损失高达数百万美元，恢复生产可能需要数月甚至数年时间。 这一局面可能导致就业岗位、税收及外汇收入的流失，因为2021年该矿业和冶金综合体曾占乌克兰国内生产总值（GDP）的10.3%，而目前预测其2026年的占比已接近于零。

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来源：半岛电视台。

乌克兰最大的冶金联合企业——阿塞洛米塔尔克里维里赫（ArcelorMittal Kryvyi Rih）已开始为全面停产及工业设施封存做准备。 未来两个月内，该企业计划安全地停产，并在此后妥善保管设备及其他资产，直至能够恢复生产。

位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州卡缅斯克的“卡梅特斯塔尔”钢铁厂在9月5日凌晨遭到俄罗斯弹道导弹袭击后，已完全停产。

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