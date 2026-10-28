Pop Mart第三季度营收下降45%至50%——CNBC

在中国香港，以Labubu玩偶闻名的中国收藏玩具制造商Pop Mart股价继续下跌，此前该公司报告称第三季度营收同比下降45%至50%。据CNBC报道，周三开盘时其股价跌幅超过6%，随后收窄至不足2%。

该公司在报告中披露季度营收下降。自年初以来，Pop Mart股价已下跌超过30%，最近12个交易日中有9个交易日收跌。

海外市场降幅最大

海外市场的销售额降幅最为显著。美洲地区营收下降70%至75%，亚太地区国家下降65%至70%。欧洲及其他地区的降幅为50%至55%。

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在中国内地，Pop Mart营收下降25%至30%。总体而言，该公司的业绩弱于Jefferies的预期，后者此前预计营收将下降约30%。

分析师预期

Jefferies分析师将Pop Mart 2027年和2028年的利润预期下调了9%至12%。他们称，原因是海外销售疲软以及盈利能力面临压力。

Jefferies预计，该公司第四季度营收将较上一季度增长3%，但仍将比上年同期低34%。与此同时，Pop Mart继续在全球扩张门店网络，更加重视纽约、米兰和巴黎的旗舰店选址，并发展其他品牌，包括SKULLPANDA、Hirono和Twinkle Twinkle。

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