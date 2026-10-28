德国总理弗里德里希·默茨在东京举行的一场商业峰会上呼吁日本支持他提出的全球联盟，以保护基于规则的贸易。据Asharq Al-Awsat报道，他正在为期一周的亚洲之行期间推动这一倡议。

共同应对压力

默茨表示，志同道合国家组成的联盟将有助于应对日益频繁的关税措施和经济胁迫。他说，如果其他国家违反全球贸易体系规则或施加经济压力，联盟成员将能够协调行动并一致对外。该媒体指出，这些言论显然针对美国和中国。

默茨还重复了加拿大总理马克·卡尼在1月一场关于中等影响力国家合作的演讲中使用的一句话。这位总理表示，通过共同行动，各国将不必在“菜单上的人”和“坐在餐桌旁的人”之间作出选择，因为“餐厅本身将属于我们”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国的回应与贸易平衡

针对默茨的提议，中国表示，希望德国和欧盟采取客观、理性的态度。北京还表示，愿与各方合作，维护贸易和供应链的稳定。

德国同时将中国视为重要贸易伙伴和战略竞争对手。与此同时，根据该报告，德国2026年与亚太地区的贸易逆差可能达到创纪录的近1460亿欧元。报告称，原因是德国对华出口下降，其影响超过了对该地区其他市场销售增长的影响。

关注我们在