+10° Kijów +10° Warszawa +10° Waszyngton
$ 45.64 € 50.78 zł 11.52
$ 45.64 € 50.78 zł 11.52
+10° Kijów +10° Warszawa +10° Waszyngton
Wiadomości Biznes

Kanclerz Niemiec Merz wezwał Japonię do poparcia sojuszu handlowego — Asharq Al-Awsat

UA.NEWS 28 października 2026 11:29
Kanclerz Niemiec Merz wezwał Japonię do poparcia sojuszu handlowego — Asharq Al-Awsat

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas szczytu biznesowego w Tokio wezwał Japonię do poparcia zaproponowanego przez niego globalnego sojuszu na rzecz ochrony handlu opartego na zasadach. Promuje tę inicjatywę podczas tygodniowej podróży po Azji, informuje Asharq Al-Awsat.

Wspólna odpowiedź na presję

Według Merza zjednoczenie państw o podobnych poglądach pomoże przeciwstawić się coraz częstszemu stosowaniu ceł i przymusu gospodarczego. Jeśli inne państwa będą naruszać zasady globalnego systemu handlowego lub wywierać presję gospodarczą, uczestnicy sojuszu będą mogli koordynować działania i występować wspólnym frontem, powiedział. Jak zaznacza publikacja, słowa te wyraźnie dotyczyły Stanów Zjednoczonych i Chin.

Merz powtórzył również sformułowanie, którego premier Kanady Mark Carney użył w styczniowym przemówieniu o współpracy państw o średnim poziomie wpływu. Kanclerz powiedział, że przy wspólnych działaniach kraje nie będą musiały wybierać między rolą tych, którzy są „w menu”, a tych, którzy „siedzą przy stole”, ponieważ „sama restauracja będzie należała do nas”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Chin i bilans handlowy

W odpowiedzi na propozycję Merza Chiny oświadczyły, że mają nadzieję na obiektywne i racjonalne podejście Niemiec oraz Unii Europejskiej. Pekin poinformował również o gotowości do współpracy ze wszystkimi stronami w celu utrzymania stabilności handlu i łańcuchów dostaw.

Niemcy postrzegają Chiny jednocześnie jako ważnego partnera handlowego i strategicznego rywala. Jednocześnie, zgodnie z raportem, deficyt Niemiec w handlu z regionem Azji i Pacyfiku może w 2026 roku osiągnąć rekordowe niemal 146 mld euro. Jako przyczynę wskazano spadek niemieckiego eksportu do Chin, który przeważa nad wzrostem sprzedaży na innych rynkach regionu.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację