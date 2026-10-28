Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas szczytu biznesowego w Tokio wezwał Japonię do poparcia zaproponowanego przez niego globalnego sojuszu na rzecz ochrony handlu opartego na zasadach. Promuje tę inicjatywę podczas tygodniowej podróży po Azji, informuje Asharq Al-Awsat.

Wspólna odpowiedź na presję

Według Merza zjednoczenie państw o podobnych poglądach pomoże przeciwstawić się coraz częstszemu stosowaniu ceł i przymusu gospodarczego. Jeśli inne państwa będą naruszać zasady globalnego systemu handlowego lub wywierać presję gospodarczą, uczestnicy sojuszu będą mogli koordynować działania i występować wspólnym frontem, powiedział. Jak zaznacza publikacja, słowa te wyraźnie dotyczyły Stanów Zjednoczonych i Chin.

Merz powtórzył również sformułowanie, którego premier Kanady Mark Carney użył w styczniowym przemówieniu o współpracy państw o średnim poziomie wpływu. Kanclerz powiedział, że przy wspólnych działaniach kraje nie będą musiały wybierać między rolą tych, którzy są „w menu”, a tych, którzy „siedzą przy stole”, ponieważ „sama restauracja będzie należała do nas”.

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Reakcja Chin i bilans handlowy

W odpowiedzi na propozycję Merza Chiny oświadczyły, że mają nadzieję na obiektywne i racjonalne podejście Niemiec oraz Unii Europejskiej. Pekin poinformował również o gotowości do współpracy ze wszystkimi stronami w celu utrzymania stabilności handlu i łańcuchów dostaw.

Niemcy postrzegają Chiny jednocześnie jako ważnego partnera handlowego i strategicznego rywala. Jednocześnie, zgodnie z raportem, deficyt Niemiec w handlu z regionem Azji i Pacyfiku może w 2026 roku osiągnąć rekordowe niemal 146 mld euro. Jako przyczynę wskazano spadek niemieckiego eksportu do Chin, który przeważa nad wzrostem sprzedaży na innych rynkach regionu.

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