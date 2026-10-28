Виручка Pop Mart у третьому кварталі впала на 45–50% — CNBC

У Гонконзі, Китай, акції китайського виробника колекційних іграшок Pop Mart, відомого ляльками Labubu, продовжили падіння після звіту про скорочення виручки у третьому кварталі на 45–50% у річному вимірі. За даними CNBC, на початку торгів у середу папери втрачали понад 6%, а згодом падіння скоротилося до менш ніж 2%.

Компанія повідомила про зниження квартальної виручки у звіті. Від початку року акції Pop Mart втратили понад 30%, а за останні 12 торгових сесій дев’ять разів завершувалися зниженням.

Найбільше скорочення за кордоном

Найвідчутніше продажі знизилися на закордонних ринках. Виручка в Америці впала на 70–75%, у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону — на 65–70%. У Європі та інших регіонах спад становив 50–55%.

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На материковому Китаї виручка Pop Mart зменшилася на 25–30%. Загалом результати компанії виявилися слабшими за оцінку Jefferies, яка передбачала зниження виручки приблизно на 30%.

Оцінки аналітиків

Аналітики Jefferies знизили оцінки прибутку Pop Mart на 2027 і 2028 роки на 9–12%. Причинами вони назвали слабші закордонні продажі та тиск на прибутковість.

Jefferies очікує, що в четвертому кварталі виручка компанії зросте на 3% порівняно з попереднім кварталом, однак залишиться на 34% нижчою, ніж за аналогічний період попереднього року. Pop Mart водночас продовжує розширювати мережу магазинів у світі, приділяючи більше уваги флагманським локаціям у Нью-Йорку, Мілані та Парижі, а також розвиває інші бренди, зокрема SKULLPANDA, Hirono і Twinkle Twinkle.

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