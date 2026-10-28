В Гонконге, Китай, акции китайского производителя коллекционных игрушек Pop Mart, известного куклами Labubu, продолжили падение после отчета о сокращении выручки в третьем квартале на 45–50% в годовом выражении. По данным CNBC, в начале торгов в среду бумаги теряли более 6%, а затем падение сократилось до менее чем 2%.

Компания сообщила о снижении квартальной выручки в своем отчете. С начала года акции Pop Mart потеряли более 30%, а девять из последних 12 торговых сессий завершились снижением.

Наибольшее сокращение за рубежом

Наиболее заметно продажи снизились на зарубежных рынках. Выручка в Америке упала на 70–75%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 65–70%. В Европе и других регионах спад составил 50–55%.

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В материковом Китае выручка Pop Mart сократилась на 25–30%. В целом результаты компании оказались слабее оценки Jefferies, которая предполагала снижение выручки примерно на 30%.

Оценки аналитиков

Аналитики Jefferies снизили оценки прибыли Pop Mart на 2027 и 2028 годы на 9–12%. Причинами они назвали более слабые зарубежные продажи и давление на прибыльность.

Jefferies ожидает, что в четвертом квартале выручка компании вырастет на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, однако останется на 34% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Pop Mart при этом продолжает расширять сеть магазинов по всему миру, уделяя больше внимания флагманским локациям в Нью-Йорке, Милане и Париже, а также развивает другие бренды, в частности SKULLPANDA, Hirono и Twinkle Twinkle.

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