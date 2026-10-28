В Индии акции Jio Platforms в первый день торгов в среду выросли на 21,4% после рекордного для страны первичного публичного размещения акций. Компанию поддерживают Meta и Google, сообщает CNBC.

Рекордное IPO

По данным CNBC, в ходе IPO Jio Platforms привлекла 302 млрд рупий, или $3,2 млрд по приведенному в материале расчету. Этот результат сделал размещение крупнейшим в истории индийского рынка IPO.

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Спрос на акции

Компания предложила инвесторам 270 млн акций по цене 1 119 рупий за одну акцию. Спрос на бумаги в ходе размещения превысил предложенный объем в 22 раза.

Бумаги Jio Platforms начали торговаться в среду, 28 октября 2026 года. В материале CNBC Jio описывается как индийский поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг. На фото к материалу изображены логотип Jio и охранник в Нью-Дели.

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