Oracle спрогнозировала выручку на уровне 225 млрд долларов в 2030 финансовом году. Такой прогноз предполагает среднегодовой рост выручки на 35%, а после его публикации акции компании выросли примерно на 10%.

Прогноз до 2030 года

Как сообщает CNBC, опрошенные LSEG аналитики ожидали, что темпы роста Oracle в 2027 финансовом году составят 8%. После этого они прогнозировали существенное ускорение роста в течение следующих двух лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения на привлечение средств

Oracle также заявила, что ограничит объем дополнительного финансирования в 2027–2030 финансовых годах суммой 20 млрд долларов. Компания ожидает, что эти средства будут в равной степени привлечены через акционерное и долговое финансирование.

В документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Oracle заявила, что финансирование от поставщиков, оборудование от клиентов и авансовые платежи клиентов должны сократить первоначальную потребность в денежных средствах в ходе перехода к положительному свободному денежному потоку.

Читай нас в