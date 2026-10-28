FedEx превысила ожидания аналитиков Уолл-стрит по скорректированной прибыли и выручке за квартал, завершившийся 30 сентября, а также повысила прогноз на весь финансовый год. Об этом сообщает CNBC.

Результаты за квартал

Скорректированная прибыль компании составила 3,74 доллара на акцию при прогнозе аналитиков в 3,36 доллара, свидетельствуют данные опроса LSEG. Выручка FedEx достигла 22,86 млрд долларов против ожидаемых 22,42 млрд долларов.

Чистая прибыль за квартал составила 290 млн долларов, или 1,21 доллара на акцию. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее компания заработала 650 млн долларов, или 2,73 доллара на акцию. Скорректированный показатель прибыли учитывает разовые статьи, в том числе убытки от краткосрочных инвестиций, доходы от погашения долга и отдельные расходы на реструктуризацию.

Обновленный прогноз

FedEx повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию за весь финансовый год до диапазона от 18 до 18,60 доллара. Ранее компания ожидала показатель в пределах от 16,90 до 18,10 доллара на акцию.

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Компания также пересмотрела прогноз роста выручки в 2026 году примерно до 12% в годовом выражении, тогда как предыдущий прогноз предполагал рост на 11%. В FedEx отметили, что операционная прибыль американского экспресс-подразделения увеличилась благодаря более высокой доходности и росту объемов перевозок.

Это первый финансовый отчет FedEx после изменения финансового календаря: компания перенесла окончание года с 31 мая на 31 декабря. Отчет также был опубликован после выделения FedEx Freight в самостоятельную публичную компанию. Акции FedEx немного снизились во внебиржевых торгах.

Ранее на этой неделе компания назначила бывшего топ-менеджера AutoZone Джамера Джексона финансовым директором. Он вступит в должность 30 ноября и сменит Клода Руссу, который исполнял обязанности финансового директора с 1 июня.

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