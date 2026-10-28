FedEx przekroczył oczekiwania analityków z Wall Street dotyczące skorygowanego zysku i przychodów za kwartał zakończony 30 września, a także podniósł prognozę na cały rok finansowy. poinformowała CNBC.

Wyniki kwartalne

Skorygowany zysk spółki wyniósł 3,74 dolara na akcję wobec prognozowanych przez analityków 3,36 dolara, wynika z danych badania LSEG. Przychody FedEx sięgnęły 22,86 mld dolarów wobec oczekiwanych 22,42 mld dolarów.

Zysk netto za kwartał wyniósł 290 mln dolarów, czyli 1,21 dolara na akcję. Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej spółka zarobiła 650 mln dolarów, czyli 2,73 dolara na akcję. Skorygowany wskaźnik zysku uwzględnia pozycje jednorazowe, w tym straty z inwestycji krótkoterminowych, zyski z tytułu umorzenia długu oraz określone koszty restrukturyzacji.

Zaktualizowana prognoza

FedEx podniosła prognozę skorygowanego zysku na akcję za cały rok finansowy do przedziału od 18 do 18,60 dolara. Wcześniej spółka oczekiwała wyniku w przedziale od 16,90 do 18,10 dolara na akcję.

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Spółka zrewidowała również prognozę wzrostu przychodów w 2026 roku do około 12% w ujęciu rok do roku, podczas gdy poprzednia prognoza zakładała wzrost o 11%. FedEx poinformowała, że zysk operacyjny amerykańskiego działu ekspresowego wzrósł dzięki wyższej rentowności i rosnącym wolumenom przesyłek.

To pierwszy raport finansowy FedEx po zmianie kalendarza finansowego: spółka przeniosła zakończenie roku z 31 maja na 31 grudnia. Raport opublikowano również po wydzieleniu FedEx Freight jako samodzielnej spółki publicznej. Akcje FedEx nieznacznie spadły w handlu posesyjnym.

Wcześniej w tym tygodniu spółka powołała byłego wysokiego rangą menedżera AutoZone, Jamera Jacksona, na stanowisko dyrektora finansowego. Obejmie on stanowisko 30 listopada i zastąpi Claude’a Roussę, który pełnił obowiązki dyrektora finansowego od 1 czerwca.

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