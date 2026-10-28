FedEx季度业绩超预期后上调全年预测——CNBC

截至9月30日的季度中，FedEx调整后利润和营收均超过华尔街分析师预期，并上调了整个财年的预测。CNBC报道。

季度业绩

根据LSEG调查数据，该公司调整后每股收益为3.74美元，高于分析师预期的3.36美元。FedEx营收达到228.6亿美元，高于预期的224.2亿美元。

该季度净利润为2.9亿美元，即每股1.21美元。相比之下，一年前同期公司利润为6.5亿美元，即每股2.73美元。调整后利润指标计入了一次性项目，包括短期投资损失、债务清偿收益以及部分重组费用。

更新后的预测

FedEx将整个财年调整后每股收益预测上调至18美元至18.60美元的区间。此前，公司预计该指标为每股16.90美元至18.10美元。

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该公司还将2026年营收增长预测修订为同比约12%，而此前预测为增长11%。FedEx表示，其美国快递部门的营业利润因收益率提高和运输量增长而增加。

这是FedEx更改财务日历后的首份财务报告：公司将年度结束日期从5月31日调整为12月31日。该报告也在FedEx Freight被拆分为一家独立上市公司后发布。FedEx股价在盘后交易中小幅下跌。

本周早些时候，公司任命AutoZone前高级管理人员贾默尔·杰克逊为首席财务官。他将于11月30日就任，接替自6月1日起担任代理首席财务官的克劳德·鲁萨。

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